حكم غيابي بالسجن 6 أشهر في حق عماد الدائمي

قضت الدائرة الجناحية 15 لدى محكمة الاستئناف بتونس بالسجن غيابيا مدة 6 أشهر في حق عماد الدائمي مدير ديوان سابق برئاسة الجمهورية .



ووفق اذاعة موزاييك فان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أحالت عماد الدائمي، بحالة سراح، على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته من أجل نشر الأخبار الزائفة وترويجها، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها ضده احدى الشركات العمومية للنقل وذلك اثر تدوينات نشرها الدائمي بخصوص الشركة الشاكية.

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