أحمد ونيس: الجزائر هي القوة الخفية التي كسرت جميع محاولات توحيد المغرب الكبير

قال الديبلوماسي و وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس الديبلوماسي، اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024، إن ” مشاركة تونس في قمّة إفريقيا-إيطاليا غريبة ولكتها عمّقت مفهوم السلام والعلاقات والإستقرار”.وأضاف خلال مكالمة هاتفيّة على اذاعة أكسبريس أن ” تصريح سعيد في الكلمة التي ألقاها في القمة المنعقدة بروما كان جريئا ومهما عندما طرح القضيّة الفلسطينيّة.”

الجزائر هي القوة الخفية التي كسرت جميع محاولات توحيد المغرب الكبير

من ناحية أخرى اعتبر أحمد ونيس وزير الخارجية الأسبق، اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024، خلال مداخلته عبر الهاتف في برنامج émission impossible، على إي أف أم، أن القضية بين تونس والجزائر ليست مرتبطة بمسألة الهجرة ولكن القضية أعمق من ذلك، وفق تعبيره.وأوضح أحمد ونيس، أنه منذ استقلال 5 دول كان هناك سعي لبناء قلعة إقليمية للمغرب الكبير ولكن كانت هناك قوة عظمى عملت في الخفاء وكسرت جميع محاولات توحيد المغرب الكبير وهي الجزائر.وبين أن الجزائر أصبحت وريث للإمبريالية الفرنسية الاستعمارية التي استولت على المنطقة وأصبحت الدولة على المنطقة، قائلا '' أصبحنا تحت سيطرة جديدة وهي دولة الجزائر''، وفق قوله.وأبرز أن السياسة الجزائرية أصبحت مهيمنة وقطعت الصلة بين دول أعضاء المغرب الكبير.