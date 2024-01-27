الدائرة الجنائية تحدد موعد 5 أفريل محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي ...وتعيد ملف مفكك الى الوكالة العامة

باشرت أمس هيئة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة ،النظر في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي .





وبالمناداة على المتهمين تم جلب رياض الورتاني ،وكريم الكلاعي وعبد الرؤوف الطالبي ولاحظت النيابة انه تم جلب بقية المتهمين وهم كل من احمد المالكي المكنى بالصومالي ،ومحمد العوادي و عز الدين عبد اللاوي الا انهم خيروا البقاء في غرفة الايقاف بالمحكمة دون الصعود الى جلسة المحكمة .



هيئة الدفاع

محامو المتهمين

النيابة

وبينت الهيئة القضائية انه تم ارجاع الملف عدد 50916(المتعلق بالمتهم عامر البلعزي ومصطفى خذر) الى الوكالة العامة حتى يتم تفكيكه وفتح الابحاث الازمة.وبالمناداة على القائمين بالحق الشخصي في حق عائلة الشهيد محمد البراهمي قدمت محاميتان اعلام نيابة في حق ورثة الشهيد والتيار الشعبي وطلبتا التاخير لتقديم الطلبات المدنية وشددت محامية أخرى على التذكير بضرورة تنفيذ بقية الاحكام التحضيرية .وعارض محامو المتهمين التاخير وطلبوا ان يكون التاخير تأخيرا نهائيا لتحديد موعد للجلسة القادمة وللشروع في الاستنطاقات والترافع في ملف القضية لتقرر الدائرة تحديد 5 أفريل للمحاكمة .وكان الشهيد محمد البراهمي اغتيل يوم 25 جويلية 2013 تزامنا مع ذكرى عيد الجمهورية ب14 رصاصة من أمام منزله على يد الإرهابيان أبو بكر الحكيم ولطفي الزين المحلان بحالة فرار.و قضية الاغتيال منشورة منذ سنوات أمام الدائرة ولم يتم الفصل فيها بعد بسبب عدة أحكام تحضيرية طالبت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين بينما ترفض هيئة الدفاع عن المتهمين طول نشر القضية وتعتبره مخالفة لشروط المحاكمة العادلة.وكانت النيابة وهيىة الدائرة استجابوا لمجمل الطلبات التحضرية التى تقدم بهما هيئة الدفاع الا انه الى حد الآن لم تمكن وزارة الداخلية القضاء من الوثيقة الاستخباراتية الامريكية التى حذرت من عملية الاغتيال .