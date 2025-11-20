غلق قناة اليوتيوب الخاصة بمجلس نواب الشعب بسبب مخالفة معايير المنصّة
قامت إدارة منصة يوتيوب، اليوم الخميس 20 نوفمبر، بغلق القناة الرسمية لمجلس نواب الشعب، وذلك بالتزامن مع تواصل أشغال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وأظهر إشعار المنصّة على صفحة القناة أنّ الغلق تمّ بسبب مخالفة قواعد وسياسات الاستخدام المعتمدة من قبل يوتيوب.
الأسباب المحتملة لغلق قناة على يوتيوبوفق السياسات الرسمية للمنصّة، فإنّ إغلاق قناة يتمّ عادة عند تسجيل إحدى المخالفات التالية:
* نشر محتوى يحرض على العنف أو الكراهية
* بثّ معلومات مضلّلة خطيرة
* انتهاك حقوق النشر والملكية الفكرية
* بثّ محتوى يتضمّن خطاب كراهية أو محتوى غير لائق
* تكرار المخالفات وتلقي عدة إنذارات من إدارة المنصّة
ولم يُعلن مجلس نواب الشعب إلى حدّ الآن عن توضيحات رسمية بخصوص أسباب هذا الغلق أو الخطوات المزمع اتخاذها لإعادة تفعيل القناة.
