Babnet   Latest update 22:39 Tunis

غلق قناة اليوتيوب الخاصة بمجلس نواب الشعب بسبب مخالفة معايير المنصّة

<img src=http://www.babnet.net/images/7/youtubechrome.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Novembre 2025 - 22:32 قراءة: 0 د, 42 ث
      
قامت إدارة منصة يوتيوب، اليوم الخميس 20 نوفمبر، بغلق القناة الرسمية لمجلس نواب الشعب، وذلك بالتزامن مع تواصل أشغال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.

وأظهر إشعار المنصّة على صفحة القناة أنّ الغلق تمّ بسبب مخالفة قواعد وسياسات الاستخدام المعتمدة من قبل يوتيوب.



الأسباب المحتملة لغلق قناة على يوتيوب

وفق السياسات الرسمية للمنصّة، فإنّ إغلاق قناة يتمّ عادة عند تسجيل إحدى المخالفات التالية:

* نشر محتوى يحرض على العنف أو الكراهية
* بثّ معلومات مضلّلة خطيرة
* انتهاك حقوق النشر والملكية الفكرية
* بثّ محتوى يتضمّن خطاب كراهية أو محتوى غير لائق
* تكرار المخالفات وتلقي عدة إنذارات من إدارة المنصّة

ولم يُعلن مجلس نواب الشعب إلى حدّ الآن عن توضيحات رسمية بخصوص أسباب هذا الغلق أو الخطوات المزمع اتخاذها لإعادة تفعيل القناة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318873


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 20 نوفمبر 2025 | 29 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:09
14:48
12:12
07:03
05:32
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet22°
16° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-12
18°-10
13°-6
16°-10
19°-10
  • Avoirs en devises
    24645,9

  • (20/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41395 DT        1$ =2,94925 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/11)   1373,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*