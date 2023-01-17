قضية الشهيد محمد البراهمي : المطالبة بجلب الوثيقة الاستخباراتية التى حذرت من الاغتيال ومحاسبة المتورطين في اخفائها

باشرت صباح اليوم الثلاثاء 17 جانفي 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر

في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي.



وبالمناداة على المتهمين تبين انه تم جلبهم من السجن وقد رفضوا الصعود الى جلسة المحاكمة وقد حضر متهم وحيد وهو رياض الورتاني.



وبالاستماع لهيئة الدفاع في قضية الشهيد طلب المحامون الكشف عن المتورطين في التستر عن الوثيقة الاستخباراتية المحذرة من عملية الاغتيال وايضا كشف المكالمات الصادرة والواردة على هاتف أبو عياض.



وقد قررت للنيابة الاذن قضائيا بجلب تلك الوثيقة.





وقد قررت المحكمة حجز القضية للنظر في طلبات هيئة الدفاع وتحديد موعد لاحق للقضية.





يذكر أنّ محمد الابراهمي مؤسس حزب التيار الشعبي ، والنائب في المجلس الوطني التأسيسي،كان قد اغتيل في 25 جويلية 2013، بعدة طلقات نارية أمام منزله في حي الغزالة بولاية أريانة .





