جامعة كرة القدم تقرر تكليف كل من البوسعايدي و الوحيشي على رأس المنتخب إلى حين تعيين مدرب جديد

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الجمعة عن انهاء مهام المدرب الوطني جلال القادري والمدربين المساعدين علي بومنيجل وسليم بن عاشور الى جانب المعدين البدنيين لمنتخب الأكابر.



وقالت الجامعة في بلاغها ان هذا القرار ياتي "نتيجة لسوء المردود والخروج من الدور الاول من كاس افريقيا للامم ولعدم تحقيق الأهداف المتفق عليها".





...



واضافت انه تقرر تكليف كل من المدربين أنيس البوسعايدي ومنتصر الوحيشي بقيادة المنتخب إلى حين تعيين مدرب جديد.



وتابعت الجامعة انه سيتم تكوين لجنة سيعلن عن تركيبتها في أقرب الآجال تضم ممثلا عن ودادية المدربين التونسيين وبعض الفنيين واللاعبين الدوليين القدامى المشهود لهم بالكفاءة لاقتراح المدرب الوطني الجديد.



وكان المنتخب التونسي خرج من الدور الاول لكاس افريقيا للامم الجارية حاليا بكوت ديفوار بعد حلوله في المركز الرابع والاخير ضمن المجموعة الخامسة بعد خسارته امام ناميبيا بهدف دون رد في الجولة الافتتاحية وتعادله مع مالي 1-1 في الجولة الثانية ومع جنوب افريقيا صفر-صفر في الجولة الثالثة.

وكان المدرب جلال القادري اعلن انسحابه من تدريب المنتخب التونسي مباشرة بعد انتهاء مباراة الجولة الثالثة امام جنوب افريقيا مبينا في تصريح تلفزي أنّ عقد الاهداف الذي يربطه بالجامعة التونسية لكرة القدم ينص على بلوغ الدور نصف النهائي لكاس افريقيا للامم وهو ما لم يتحقق.

وقال ان المباراة امام جنوب افريقيا هي الاخيرة له على راس منتخب "نسور قرطاج" مشيرا الى أنّه يتحمل المسؤولية الكاملة في انسحاب المنتخب من الدور الأول للمرة الأولى منذ نسخة 2013 بجنوب افريقيا.