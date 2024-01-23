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أمين عام حزب 'مسار 25 جويلية': أسيء تطبيق المرسوم 54'

Publié le Mardi 23 Janvier 2024 - 11:22 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أفاد أمين عام حزب "مسار 25 جويلية"، محمود بن مبروك، اليوم الثلاثاء، بأنّ "المحاكم تُسيء تطبيق المرسوم 54"، مُبيّنًا أنّ "النيابة العمومية هي المكلّفة بإجراء المعاينات وليس عدل المنفّذ وذلك مخالف لما جاء في المرسوم".

وأضاف بن مبروك، خلال حلوله ضيفًا على اذاعة الجوهرة، أنّ "هذا المرسوم حاد عن دوره والإجراءات التي يُطبّق من خلالها هي إجراءات باطلة"، مُشيرًا إلى أنّ مسار 25 جويلية يُطالب بضرورة تنقيح عدّة فصول يتضمّنها هذا المرسوم حتى لا يقع الحياد به من قبل أطراف أو جهات معيّنة".


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