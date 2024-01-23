رضا الشكندالي: " سددنا ديون 2023 بديون خارجية وداخلية أخرى"

كشف أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي في حوار عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" ان الحديث عن تسديد ديون سنة 2023 هو رد من السلطة على التشكيك في قدرة الدولة على تسديد ديونها.

لكن الشكندالي أكد في المقابل ان تسديد الديون تم من خلال ديون جديدة تحصلت عليها الدولة التونسية حيث ارتفع الاقتراض من 7.6 مليار دينار الى 10.6 مليار دينار.

وتابع " تمكنا من تسديد الديون من خلال التقليل في توريد بعض المواد الأساسية وكذلك بعض المواد الأولية للمؤسسات الاقتصادية وهو ما سيؤدي الى تراجع النمو والإنتاج وبالتالي المداخيل الجبائية وهو ما يفرض مزيدا من التداين".

وشدد على ان الدين الخارجي وكذلك الداخلي عبر الاقتراض من البنوك المحلية ارتفع بشكل كبير عكس ما يقال...



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أخبار ذات صلة: وزيرة المالية: "تونس نجحت في استخلاص كل ديونها الداخلية والخارجية بعنوان سنة 2023"...

وكانت وزيرة المالية، سهام نمصية، أكّدت أمس أنّ تونس نجحت في استخلاص كل ديونها الداخلية والخارجية بعنوان سنة 2023 رغم كلّ الضغوطات، التّي واجهتها المالية العمومية خلال السنة ذاتها.

وأشارت نمصيّة، أنّ المالية العمومية شهدت خلال سنة 2023 صعوبات هامّة بسبب الظرف الإقليمي والدولي المتوتر جدّا وتفاقم التغيّرات المناخية ممّا تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الموّاد الأوّلية على النطاق العالمي.

وأضافت أنّ هذه الضغوطات مجتمعة كان لها الأثر القويّ على التوازنات المالية لتونس ممّا قلّص من هامش تصرّف السلطات للسيطرة على نسب التداين ومواجهة النفقات العمومية الضرورية وأحيانا غير المتوقعة رغم النتائج الجيّدة المسجلة على مستوى تعبئة الموارد الجبائية وتحسن أداء بعض القطاعات (الخدمات والسياحة...).

وكانت وزيرة المالية، سهام نمصية، أكّدت أمس أنّ تونس نجحت في استخلاص كل ديونها الداخلية والخارجية بعنوان سنة 2023 رغم كلّ الضغوطات، التّي واجهتها المالية العمومية خلال السنة ذاتها.وأشارت نمصيّة، أنّ المالية العمومية شهدت خلال سنة 2023 صعوبات هامّة بسبب الظرف الإقليمي والدولي المتوتر جدّا وتفاقم التغيّرات المناخية ممّا تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الموّاد الأوّلية على النطاق العالمي.وأضافت أنّ هذه الضغوطات مجتمعة كان لها الأثر القويّ على التوازنات المالية لتونس ممّا قلّص من هامش تصرّف السلطات للسيطرة على نسب التداين ومواجهة النفقات العمومية الضرورية وأحيانا غير المتوقعة رغم النتائج الجيّدة المسجلة على مستوى تعبئة الموارد الجبائية وتحسن أداء بعض القطاعات (الخدمات والسياحة...).