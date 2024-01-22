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نجيب الدزيري: " النهضة نشرت إشاعة وفاة الغنوشي في السجن ثم نفتها حتى لا ينسى"

Publié le Lundi 22 Janvier 2024 - 09:15 قراءة: 0 د, 42 ث
      
اعتبر نجيب الدزيري الكرونيكور في برنامج émission impossible على راديو إي أف أم، أن حركة النهضة هي التي أخرجت إشاعة وفاة راشد الغنوشي ونفتها بعد ذلك لتذكير الراي العام بأنه في السجن.
وأوضح الدزيري أن حركة النهضة تعتبر أن الغنوشي زعيم تاريخي لكنه لم يلاقي الحظوة باعتبار أنه وقع الاستماع إليه ولم يتم تداول الخبر، مضيفا أن بيان النهضة موجّه إلى الخارج.

وكانت حركة النهضة اصدرت مساء السبت بيانا قالت فيه انه يتم استهداف راشد الغنوشي وهو بالسجن منذ عشرة أشهر بترويج إشاعة مغرضة تتعلق بحياته مفادها بأنه توفي في سجنه .
...

واكدت ان راشد الغنوشي "بخير وثابت ومحتسب في محبسه". كما استنكرت ترويج مثل هذه الإشاعات وادانت من يقف وراءها.
وحذرت من حسابات أو سيناريوهات وراء ترويج هذه الإشاعات.. ودعت السلطات القائمة إلى التعامل بجدية..، وفق البيان.



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