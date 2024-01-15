في حي هلال: محاصرة مجرمان خطيران محلا 23 منشور تفتيش لفائدة هياكل قضائية وامنية

تمكن أعوان واطارات مركز الأمن الوطني بحي هلال ليلة أمس واثر مداهمة أمنية محكمة من إيقاف عنصرين اجراميين محلا 23 منشور تفتيش لفائدة هياكل أمنية وقضائية.



ووفق ما توفر من معطيات فأن العنصر الاجرامي الأول محل 20 منشور تفتيش لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس ،وفرقة العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة الأمن الوطني بالسيجومي ومركز الامن الوطني بحي هلال ،ومركز الأمن الوطني بالبحيرة ،ومركز الأمن الوطني بالملاسين ،من اجل السرقة ،افتكاك متاع الغير بالقوة ،تكوين وفاق اجرامي .





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أما المتهم الثاني فهو محل 3 مناشير تفتيش لفائدة هياكل أمنية وقضائية من بينها محكمة الاستىناف بتونس ،ومركز الأمن الوطني اريانة الشمالية ،من اجل الاضرار بملك الغير الخاص وترويج المخدرات .



وقد تم الاحتفاظ بهما لاحالتهما على مصادر التفتيش