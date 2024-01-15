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الابقاء على هيثم المكي بحالة سراح

Credits Mosaique FM
Publié le Lundi 15 Janvier 2024 - 11:26 قراءة: 0 د, 41 ث
      
متابعة - أكدت حميدة الشايب محامية الصحفي هيثم المكي ابقاء موكلها بحالة سراح واحالة الملف على الفصل السريع في محكمة صفاقس 1 يوم 29 جانفي الجاري بعد الاستماع له اليوم من قبل الفرقة الجهوية للابحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس بخصوص شكاية تقدم بها المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس.

وحسب محامية المكي فان موضوع الشكاية هو "نشر صور لمهاجرين افارقة دون اذن وبغاية تأجيج الرأي العام" حسب المعطيات الاولية. ونفى المكي ان يكون قد نشر اي صور لجثث لمهاحرين غير نظاميين.

...

وللتذكير تلقى الصحفي باذاعة موزاييك هيثم المكي استدعاء يوم الجمعة الفارط للمثول امام الفرقة الجهوية للابحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس بصفته ذي شبهة.

وحسب محامي المكي فان موضوع الشكاية هو "نشر صور لمهاجرين افارقة دون اذن وبغاية تأجيج الرأي العام" حسب المعطيات الاولية.

موزاييك




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