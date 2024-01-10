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250 محام يمضون على عريضة من اجل اطلاق سراح غازي الشواشي ورضا بالحاج

Publié le Mercredi 10 Janvier 2024 - 00:12 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أمضى 250 محام (من بينهم 6 عمداء و أعضاء هيئة المحامين) على عريضة من أجل إطلاق سراح زميليهما غازي الشواشي و رضا بلحاج الموقوفان فيما يعرف بقضيٌة التآمر على أمن الدولة.

واعتبر الممضون أن غازي الشواشي ورضا بالحاج يقبعان منذ اكثر من 10 أشهر بالسجن دون وجه حق ودون محاكمة عادلة بعد إحالتهما على اساس القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وأشار المحامون الي ان التحقيقات في القضية لم تتقدم وطالبوا بانهاء ما وصفوها المهزلة و بالإفراج الفوري على غازي الشواشي و رضا بالحاج.
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وفي ما يلي نص تدوينة إسلام حمزة


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