مجدي الكرباعي: وفاة 3 مهاجرين تونسيين في إيطاليا بعد اختناقهم بـ''الزنزانة''

أكد مجدي الكرباعي، ناشط مدني ونائب سابق، اليوم الثلاثاء 09 جانفي 2024، خلال مداخلته في برنامج ‘’émission impossible’’، على IFM، وفاة 3 مهاجرين تونسيين في إيطاليا بسبب اختناقهم بـ''الزنزانة''، وفق قوله.



وأوضح مجدي الكرباعي، أن وضعية المهاجرين في إيطاليا صعبة والإيطاليين أصبحوا يمتنعوا عن كراء الشقق لهؤلاء.





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وبين أن حكومة ميلوني لم تعد توفر أموال لمراكز إيواء المهاجرين، وهو ما جعل جل المهاجرين يجدون أنفسهم في الشوارع دون مأوى.

وبين أن حكومة ميلوني لم تعد توفر أموال لمراكز إيواء المهاجرين، وهو ما جعل جل المهاجرين يجدون أنفسهم في الشوارع دون مأوى.