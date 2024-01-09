الكشف عن تفاصيل جريمة جثة واد غنيم ..الاب هو القاتل و احتفظ لمدة سنة بالجثة داخل ثلاجة...التفاصيل

تم منذ أيام العثور على جثة مجهولة الهوية و قد تم إعلام النيابة العمومية بوجود جثة ملقاة بواد غنيم بسوسة حيث تمت معاينة الجثة وتبيّن انها جثة آدمية وتنبعث منه رائحة كريهة وهي مجهولة الهويةوفي تصريح لاذاعتي Knooz FM و IFM أعلن الناطق باسم محكمة سوسة وسام الشريف عن تفاصيل هذه الجريمة البشعة وأوضح أن الاب هو القاتل وكان احتفظ لمدة سنة بالجثة داخل ثلاجة... فيديو