الكشف عن تفاصيل جريمة جثة واد غنيم ..الاب هو القاتل و احتفظ لمدة سنة بالجثة داخل ثلاجة...التفاصيل

تم منذ أيام العثور على جثة مجهولة الهوية و قد تم إعلام النيابة العمومية بوجود جثة ملقاة بواد غنيم بسوسة حيث تمت معاينة الجثة وتبيّن انها جثة آدمية وتنبعث منه رائحة كريهة وهي مجهولة الهوية
وفي تصريح لاذاعتي Knooz FM و IFM أعلن الناطق باسم محكمة سوسة وسام الشريف عن تفاصيل هذه الجريمة البشعة وأوضح أن الاب هو القاتل وكان احتفظ لمدة سنة بالجثة داخل ثلاجة... فيديو
وفي تصريح لاذاعتي Knooz FM و IFM أعلن الناطق باسم محكمة سوسة وسام الشريف عن تفاصيل هذه الجريمة البشعة وأوضح أن الاب هو القاتل وكان احتفظ لمدة سنة بالجثة داخل ثلاجة... فيديو
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 280066