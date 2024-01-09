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الكشف عن تفاصيل جريمة جثة واد غنيم ..الاب هو القاتل و احتفظ لمدة سنة بالجثة داخل ثلاجة...التفاصيل

Publié le Mardi 09 Janvier 2024 - 08:56 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تم منذ أيام العثور على جثة مجهولة الهوية و قد تم إعلام النيابة العمومية بوجود جثة ملقاة بواد غنيم بسوسة حيث تمت معاينة الجثة وتبيّن انها جثة آدمية وتنبعث منه رائحة كريهة وهي مجهولة الهوية

وفي تصريح لاذاعتي Knooz FM و IFM أعلن الناطق باسم محكمة سوسة وسام الشريف عن تفاصيل هذه الجريمة البشعة وأوضح أن الاب هو القاتل وكان احتفظ لمدة سنة بالجثة داخل ثلاجة... فيديو

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