فجر اليوم في حي هلال... محاصرة مجرم خطير محل 44 منشور تفتيش تخصص البراكاجات الدموية

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال فجر اليوم من محاصرة وإيقاف عنصر اجرامي خطير بعد مداهمة منزل كان بختبأ فيه من الملاحقات الامنية .



والمتهم مصنف خطير محل 44 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من اجل تورطه في قضايا تكوين وفاق اجرامي ،والاعتداء بالعنف الشديد والسلب باستعمال سلاح أبيض ....





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وقد تم الاحتفاظ به بعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

