عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي: ''تقرير لم يثبت أي شيء ضد عبير موسي''

أكد نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، اليوم الأربعاء 03 جانفي 2024، خلال مداخلته في برنامج émission impossible، على إذاعة إي أف أم، أنه تم صدور تقرير الاختبار الذي قامت به المحكمة.

وقال نافع العريبي ''تخوفاتنا كانت من التدليس الالكتروني في ملف عبير ولكن كنا بالمرصاد''، حسب قوله.



وبين نافع العريبي أن هذا التقرير لم يثبت أي شيء ضد عبير موسي، مضيفا أن المحتويات التي كانت موجودة على هاتفها كلها متعلقة بحديثها مع إعلاميين وصور وفيديوهات لنشاط حزبي وتنقلات عبير موسي داخل البلاد.



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واعتبر العريبي أن هذا الخبير ليس موجود على قائمة الخبراء، مشيرا إلى أن هناك هيئات دفاع أخرى في قضايا مختلفة أودعت شكايات جزائية ضد هذا الخبير.

واعتبر العريبي أن هذا الخبير ليس موجود على قائمة الخبراء، مشيرا إلى أن هناك هيئات دفاع أخرى في قضايا مختلفة أودعت شكايات جزائية ضد هذا الخبير.