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الاحتفاظ بنقابي أمني سابق بشبهة نشر أخبار زائفة والإساءة إلى الغير..

Publié le Mercredi 27 Decembre 2023 - 22:28 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بنقابي أمني سابق.

وحسب معطيات تحصّلت عليها موزاييك، فإنّ الاحتفاظ بالنقابي الأمني السابق يتعلق بشبهات نشر أخبار زائفة ونسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي دون تقديم ما يثبت صحة ذلك والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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