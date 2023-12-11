Babnet

ماجد البرهومي "أنا مع اداء المسيحيين للعمرة في البقاع المقدسة"‎

Publié le Lundi 11 Decembre 2023 - 21:55 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قال الكرونيكور ماجد البرهومي في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي أف ام أنه لا يمانع من قيام المسيحيين باداء العمرة في البقاع المقدسة في إطار التسامح الديني.
وأضاف " يمكن من خلال زيارة البقاع المقدسة أن يؤمن بمبادئ الدين الإسلامي".
وتابع " أرفض الفكر المتشدد والمنفر من الاسلام كما يحدث أمام جامع عقبة في القيروان".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 278609


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 22:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 22:09 Tunis
All Radio in One    
*.*.*