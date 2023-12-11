ماجد البرهومي "أنا مع اداء المسيحيين للعمرة في البقاع المقدسة"‎

قال الكرونيكور ماجد البرهومي في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي أف ام أنه لا يمانع من قيام المسيحيين باداء العمرة في البقاع المقدسة في إطار التسامح الديني.وأضاف " يمكن من خلال زيارة البقاع المقدسة أن يؤمن بمبادئ الدين الإسلامي".وتابع " أرفض الفكر المتشدد والمنفر من الاسلام كما يحدث أمام جامع عقبة في القيروان".