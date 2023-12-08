محل 27 منشور تفتيش : الاطاحة بأخطر متحيل على أصحاب المحلات التجارية بالعاصمة و المنار

تمكن أمس أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران واثر مثلهم لكمين محكم من محاصرة وإيقاف عنصر اجرامي خطير تخصص التحيل على أصحاب المحلات التجارية بقلب العاصمة وبالمنار ثم يسرق بضاعتهم الثمينة المتمثلة في هواتف جوالة ، وساعات يدوية ،وعدة اغراضا أخرى .



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على إثر تدوال مقاطع فيديو وصور بمواقع التواصل الإجتماعي لنفر يعمد إلى السرقة باستعمال الحيلة من داخل محلات تجارية مختصة في بيع الهواتف الجوالة والنظارات بمختلف ولايات تونس الكبرى، حيث يعمد المعني إلى إيهام أصحاب المحلات عن رغبته في شراء هاتف جوال أو نظارة، وفي غفلة منهم يقوم بالفرار بالمسروق آخرها بمحلين تجاريين بجهة المنار 1.





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بإنطلاق الابحاث من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالعمران و مركز الأمن الوطني العمران الأعلى، تم إجراء جملة من التحريات الميدانية والفنية التي أفضت إلى التعريف بهوية المظنون فيه ومقر إقامته، ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية التحوّل إلى منزل المعني والقبض عليه، ليتبين وأنه محل 27 منشور تفتيش.



بالتحري معه اعترف بارتكابه لسلسلة من السرقات المماثلة على غرار 5 هواتف جوالة أخيرة من محلين تجاريين بجهة المنار 01 وأنه يقوم ببيع المسروق لشخص بالعاصمة.



بمواصلة التحري في الموضوع أمكن بعد نصب كمين محكم لهذا الأخير القبض عليه بالعاصمة أين تم حجز 12 هاتف جوال، 13 نظارة شمسية 16 ساعة يدوية ليعترف وأنه يقوم بشراء الهواتف الجوالة المسروقة بغاية تغيير أرقامها السرية بجهة المنصف باي بالعاصمة والتفريط فيها بالبيع لاحقا.



باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنهما والأبحاث متواصلة.