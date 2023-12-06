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العميد في الديوانة شكري الجبري: " ميناء رادس كان بؤرة فساد لكن توقف ذلك مع الرقمنة وأجهزة الرقابة الحديثة"

Publié le Mercredi 06 Decembre 2023 - 19:33 قراءة: 0 د, 23 ث
      
قال العميد في الديوانة شكري الجبري في مداخلة على قناة التاسعة ان ميناء رادس كان بؤرة فساد لكن بعد الثورة وخاصة في السنوات الماضية تغير الوضع.
وأضاف " مع جلب معدات جديدة متطورة والرقمنة وأجهزة الرقابة الحديثة تم القطع مع هذه الممارسات".
وتابع " الشفافية وسرعة التعامل باتت هي السمة الابرز في ميناء رادس" مضيفا " الإجراءات الديوانية لم تعد تتجاوز الوقت المحدد لها"...


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