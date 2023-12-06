العميد في الديوانة شكري الجبري: " ميناء رادس كان بؤرة فساد لكن توقف ذلك مع الرقمنة وأجهزة الرقابة الحديثة"

قال العميد في الديوانة شكري الجبري في مداخلة على قناة التاسعة ان ميناء رادس كان بؤرة فساد لكن بعد الثورة وخاصة في السنوات الماضية تغير الوضع.وأضاف " مع جلب معدات جديدة متطورة والرقمنة وأجهزة الرقابة الحديثة تم القطع مع هذه الممارسات".وتابع " الشفافية وسرعة التعامل باتت هي السمة الابرز في ميناء رادس" مضيفا " الإجراءات الديوانية لم تعد تتجاوز الوقت المحدد لها"...