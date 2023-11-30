أنا يقظ: نبارك انخراط هيئة الانتخابات في سياسة التقشف بعد اقتناء 11 سيارة وظيفية قيمتها مليار و172 مليون‎

نشرت الخميس 30 نوفمبر، منظمة أنا يقظ تدوينة قالت فيها انها تبارك لهيئة الانتخابات انخراطها في سياسة التقشّف التي يدعو لها رئيس الجمهورية بعد اقتناء 11 سيارة وظيفية بقيمة تفوق المليار.
ونشرت المنظمة وثيقة صادرة عن هيئة الانتخابات بخصوص صفقة اقتناء سيارات وظيفية تبين ان الهيئة اقتنت سيارات وظيفية القسط الاول بقيمة 812 ألف دينار والقسط الثاني بقيمة 360 ألف دينار.
ونشرت المنظمة وثيقة صادرة عن هيئة الانتخابات بخصوص صفقة اقتناء سيارات وظيفية تبين ان الهيئة اقتنت سيارات وظيفية القسط الاول بقيمة 812 ألف دينار والقسط الثاني بقيمة 360 ألف دينار.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 278002