رئيس نقابة الصيدليات: ذكر أسماء الأدوية التي تم التحذير من استعمالها سيمسّ من سمعة المنتوج

أكد نوفل عميرة رئيس نقابة الصيدليات الخاصة، لبرنامج émission impossible على راديو إي أف أم، أن الوكالة الوطنية للدواء أصدرت تحذيرا في 31 أكتوبر من مادة توجد في عدد من الأدوية كانت الوكالة الوطنية الفرنسية لحماية الادوية والمنتجات الصحية قد حذرت من تناولها يوم 22 من ذات الشهر.



وبيّن عميرة أنه تم التحذير من هاته المادة الفاعلة الموجودة في الادوية دون ذكر الإسم التجاري للمنتوج مثلما فعلت فرنسا لأن ذلك من شانه أن يمس من سمعته، وفق تقديره.





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وحذّر عميرة من أن هاته الأدوية يمكن أن تتسبب في مضاعفات على غرار السّكتة الدماغية أو الجلطة القلبية أو بعض المشاكل للنساء الحوامل.



وكانت الوكالة الفرنسية للأدوية جددت تحذيرها من استعمال ما يعرف بالأدوية المضيقة للأوعية، ويتعلق الأمر بمجموعة من الأدوية التي يتم تداولها والأكثر استعمالا في حالات الزكام والأنفلونزا.



وقالت الوكالة إن استخدام الأدوية المضيق للأوعية لتخفيف أعراض الزكام والأنفلونزا قد يؤدي إلى أضرار في عضلة القلب أو يصيب بالسكتات الدماغية، مشيرة إلى أن الخطر منخفض جدًا، ولكن ذلك يمكن أن يحدث بغض النظر عن الجرعة ومدة العلاج.



وأوضحت الوكالة الفرنسية أن الأمر يتعلق “ببعض الأدوية التي يعرفها عامة الناس على وجه الخصوص تحت أسماء Actifed Rhume، وDolirhume، وHumex Rhume، وRhinadvil Rhume”.

L’Agence nationale du médicament alerte sur les médicaments antirhume, Actifed Rhume, Humex, Rhinadvil et Dolirhume https://t.co/us3YtT7xZh — Le Monde (@lemondefr) October 23, 2023 وحذّر عميرة من أن هاته الأدوية يمكن أن تتسبب في مضاعفات على غرار السّكتة الدماغية أو الجلطة القلبية أو بعض المشاكل للنساء الحوامل.وكانت الوكالة الفرنسية للأدوية جددت تحذيرها من استعمال ما يعرف بالأدوية المضيقة للأوعية، ويتعلق الأمر بمجموعة من الأدوية التي يتم تداولها والأكثر استعمالا في حالات الزكام والأنفلونزا.وقالت الوكالة إن استخدام الأدوية المضيق للأوعية لتخفيف أعراض الزكام والأنفلونزا قد يؤدي إلى أضرار في عضلة القلب أو يصيب بالسكتات الدماغية، مشيرة إلى أن الخطر منخفض جدًا، ولكن ذلك يمكن أن يحدث بغض النظر عن الجرعة ومدة العلاج.وأوضحت الوكالة الفرنسية أن الأمر يتعلق “ببعض الأدوية التي يعرفها عامة الناس على وجه الخصوص تحت أسماء Actifed Rhume، وDolirhume، وHumex Rhume، وRhinadvil Rhume”.