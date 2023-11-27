مداهمات للحرس الوطني تطيح ب4 عناصر نسائية وعدة أشخاص من مروجي المخدرات وحجز كميات مهولة منها واموال ....

قامت ليلة أول أمس الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس بحملة مداهمات قانونيّة ضد أعضاء وفاق ناشط في مجال التجار بالمخدرات والاحتفاظ ب9 أشخاص من ذوي شبهة وحجز مواد مخدّرة ومبالغ ماليّــة

وقد تمكنت الفرقة من ضبط شخص محلّ 19 منشور تفتيش والاحتفاظ به رفقــــة زوجته، لضلوعهما في ترويج المخدرات وحجز مواد مخدّرة و19 ألف دينار متأتّيــــة من تجارة المخدّرات لديها.



كما نفذت الفرقة المذكورة معزّزة بوحدات عملياتيّة مركزيّا وجهويّا وتحت إشراف قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1، حملة مداهمات استهدفت عناصر وفاق إجرامي ناشط في الاتجار بالمواد المخدرة بأحياء ولاية سوسة، مـا أفضى إلى ضبط مروجّي مخدرات ومن بينهم 4 عناصر نسائيّـــة وحجز



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05 صفائح من مخدّر "القنب الهندي".

ومبلغ مالي قدره 24 ألف و326 دينار متأت من ترويج المخدّرات.





كما تم حجز 116 قرص مخدّر نوع "باركيزول" و "ليدول" ، من مشتقات مخدّر PREGABALINE المدرج بالجدول "أ".



هذا وقد أذن قاضي التحقيق المتعهّد بملف القضيّة بالاحتفاظ بجميع ذوي الشبهة لاجل جرائــــــم "الاتجار بمواد مخدرة من قبل عصابة منظمة وغسيل الأموال من قبل وفاق منظم".