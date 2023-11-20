رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023 بقصر قرطاج، عماد الحزقي، رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، الذي قدّم لرئيس الدولة التقرير السنوي 28 للهيئة لسنة 2022.



ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, شدد رئيس الدولة على ضرورة ترتيب الجزاء القانوني عن كل إخلال، إلى جانب تطوير النصوص القانونية المنظمة لعمل الهيئة.

كما تم التطرق، خلال هذا اللقاء، إلى النتائج الأولية التي تم التوصل إليها من قبل لجنة التثبت والتدقيق في عمليات الانتداب والإدماج التي تم إحداثها في شهر سبتمبر الماضي. وهذه النتائج الأولية تُثبت حجم التلاعب بالمال العام، ففي إحدى الوزارات فقط تم التفطن إلى عدم وجود 15 ألف ملف انتداب أو إدماج، هذا إلى جانب عدم توفر بعض الشروط القانونية في عدد من الذين تم انتدابهم خاصة في مؤسسات ومنشآت عمومية.



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