بن عروس: محاصرة 4 عناصر اجرامية خطيرة محل54 منشور تفتيش

تمكنت دوريات تابعة للادارة الفرعية لمكافحة الاجرام للحرس الوطني ببن عروس أول أمس من القاء القبض على 4 عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش لفائدة وحدات امنية وقضائية

الاول صادر في شانه 20 منشور تفتيش لوحدات امنية من اجل السرقة والسلب تحت طائلة التهديد .

أما الثاني فصادر في شانه 18 منشور تفتيش من اجل مواقعة قاصر وترويج المواد المخدرة والسرقة والسلب وحمل سلاح ابيض والاعتداء على الاملاك والاعتداء بالعنف الشديد ومحكوم بسنة ونصف سجن.

أما الثالث صادر في شانه 8 مناشير تفتيش من اجل السرقة والعنف الشديد ومحكوم ب8 سنوات سجن.



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أما العنصر الاجرامي الرابع الرابع؛ صادر في شانه 8 مناشير تفتيش من اجل السرقة والعنف والسلب ومحكوم بشهرين سجن.

