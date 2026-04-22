بنزرت: ضبط الاستعدادات اللوجستية والإدارية الواجبة لإنجاح موسم الزراعات الكبرى والحصاد

مثّل موضوع ضبط آخر الاستعدادات الجهوية لانجاح موسم الزراعات الكبرى والحصاد بولاية بنزرت أبرز محاور الاجتماع الدوري للجنة الجهوية لتنظيم النجدة الملتئم، أمس الثلاثاء، بمقر الولاية، بإشراف والي بنزرت سالم بن يعقوب، وحضور ممثلي اللجنة ونظيراتها المحلية من المصالح الإدارية والفنية والأمنية وممثلي المجتمع المدني.وأكّدت مصالح مندوبية التنمية الفلاحية أنّه تم ضبط كافة الاستعدادات بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، مشيرة إلى أنه تم بذر 176 ألف هكتار من الزراعات الكبرى بالجهة، منها 100 ألف هكتار حبوب، و58 ألف هكتار أعلاف، و14800 هكتار بقول جافة، و2700 هكتار سلجم زيتي.كما تمت الإشارة، خلال الجلسة، إلى أنّه تم تخصيص أكثر من 326 آلة وهي كافية لجمع الصابة، بالتوازي مع توفير ما يجب من كميات من تل الربط سواء عن طريق مصنع الفولاذ العمومي او احدى المنشات الصناعية الخاصة المنتصبة بمعتمدية غزالة،وأشار الحضور من أعضاء اللجنة الجهوية التحضيرية المكلفة بالموسم إلى أنه تم إحداث فريق عمل جهوي لمراقبة مركز تجميع الحبوب وعددها 30 مركزا بالجهة، وسينطلق هذا الفريق في تنفيذ زيارات ميدانية للغرض بداية من يوم الخميس المقبل 23 أفريل 2026 .كما تمت برمجة أيّام إعلامية لتعديل الآلات الحاصدة، وحملات تحسيسية لتعهد وصيانة الآلات الحاصدة، وذلك بداية من يوم 13 ماي القادم لتتواصل الى الاول من شهر جوان 2026، وبرمجة مسح حوالي 1700 كم من المسالك الفلاحية بمساهمة هامة من قبل المجلس الجهوي، وذلك لمعاضدة مجهود الإدارة الجهوية للتجهيز والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، علما أن الوكالة الفنية للنقل البري نظّمت برنامج فحص فني للجرارات والمجرورات الفلاحية بجل المعتمديات لتقريب الخدمات للفلاحين.وشدّد والي بنزرت، بالمناسبة، على أهمية موسم الحصاد لهذه السنة، وذلك بالنظر لحاجيات البلاد من هذه المواد الاستهلاكية الحساسة والظروف العالمية المحيطة وغيرها من الأسباب الموضوعية، مؤكدا على أهمية تنفيذ عديد البرامج التوعوية والتحسيسية والارشادية وايضا الفنية لفائدة كافة الأطراف المعنية بالمجال ومنهم المجمعين من خلال عوتهم لتحسين ظروف التجميع والخزن، وصيانة الات الحصاد والوقاية من الحرائق.ودعا إلى الحرص على التسريع بمسح جوانب الطرقات، والمسالك الفلاحية، والتنسيق الفاعل بين مصالح التجهيز والفلاحة لتحديد المسالك ذات الأولوية، والانطلاق من الآن في مسحها تباعا والتدخل فيها، ومواصلة رفع نسق الارشاد الفلاحي الخاص بالفلاحين من اجل مقاومة عصفور الحبوب، ودعوة المصالح البلدية لإزالة المصبات العشوائية، علاوة على بقية الإجراءات المتعلقة بتفعيل المخطط الجهوي والمخطّطات المحلية لتنظيم النجدة من أجل حماية الصابة من الحرائق.