وزارة الاسرة تعلن عن التظاهرات المبرمجة بجناحها بمعرض تونس الدولي للكتاب

أعلنت وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، عن التظاهرات المبرمجة بجناحها بمعرض تونس الدولي للكتاب، الذي ينتظم في دورته الأربعين من 23 أفريل الى 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم تحت شعار "تونس وطن الكتاب".وقد أعدّت الوزارة برنامجا متنوّعا يجمع بين حلقات حوار وورشات ولقاءات تفاعليّة في عدّة مجالات متعلّقة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ وورشات تنشيطيّة حيّة وتفاعليّة متعدّدة لفائدة الأطفال واليافعين والأسر، وفق بلاغ صادر الاربعاء عن الوزارة.وتنطلق رزنامة تظاهرات وزارة الأسرة بمعرض الكتاب يوم الجمعة 24 أفريل 2026 بتنظيم حلقة نقاش تفاعليّة مع الشباب حول الحوار والتواصل داخل الأسرة (حصّة صباحيّة) وورشة تنشيطيّة في مجال الروبوت التعليمي والأمان الرقمي (حصّة مسائيّة).وسيكون لزوار جناح وزارة الأسرة موعد يوم السبت 25 أفريل 2026 مع حلقة حوار تفاعليّة من أجل فضاء رقمي آمن (حصّة صباحيّة) وورشة تنشيطية حول الصيانة المعلوماتيّة والتركيب (حصّة مسائيّة).ويتضمن برنامج تظاهرات يوم الأحد 26 أفريل 2026 لقاء تفاعليا حول الأمان الرقمي (حصّة صباحيّة) وورشة تفاعليّة حول التربية الوالدية (حصّة صباحيّة) وفقرات تنشيطيّة حول الذكاء الاصطناعي والأمان السيبرني (حصّة مسائيّة) وورشة تفاعلية لإرشاد ونصح الأولياء والأطفال حول البدائل التربويّة للإدمان الرقمي والتعرض للشاشات (حصّة مسائيّة).ويخصّص يوم الاثنين 27 أفريل 2026 لتنظيم لقاء تفاعلي حول دراسة مركز البحوث والدّراسات والتّوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) "رجال ناصروا النساء في تونس خلال قرن 1856-1956” وتقديم العدد الجديد من مجلة الكريديف.وسيحتضن جناح الوزارة يوم الثلاثاء 28 أفريل 2026 ورشة تفاعليّة للرسم على الخزف لفائدة كبار السنّ (حصّة صباحيّة) وورشة تفاعليّة ينشطها حكواتي لفائدة كبار السنّ (حصّة مسائيّة)، فيما يتم يوم الأربعاء 29 أفريل 2026 تقديم ورشة حواريّة شبابيّة تفاعليّة للتعريف بالخطّ الأخضر 1899 وحلقة نقاش تفاعليّة "الشباب للشباب" من أجل الحفاظ على مكاسب النساء والفتيات ومناهضة العنف ضدّهنّ.وسينتظم يوم الخميس 30 أفريل 2026 نشاط تفاعلي لفئة الأطفال 10-15 سنة حول ريادة الأعمال ولقاء تفاعلي للتعريف بالخطّة الوطنيّة الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1325 في حين يخصّص يوم الجمعة 1 ماي 2026 لتقديم حلقات تنشيطيّة للأطفال.ومن المبرمج أن ينتظم يوم السبت 2 ماي 2026 نشاط ماستر كلاس: "الطفل التونسي في 90 دقيقة" ويوم الأحد 3 ماي 2026 ورشات حيّة للأطفال، وفق ذات البلاغ.