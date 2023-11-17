رخصة قيادة الدراجة النارية إجبارية بداية من جانفي 2024.. التفاصيل

وأفاد مراد الجويني المكلف بالاعلام بالمرصد الوطني للسلامة المرورية في مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الناس" على اذاعة موزاييك، الجمعة 17 نوفمبر 2023، بانطلاق حملات تكوين مجانية لفائدة سائقي الدراجات النارية المعنية بهذا الصنف من الرخص، يتمّ على اثرها الحصول على رخصة ىسياقة من الصنف أأ يستظهر بها السائق عند الطلب من الدوريات المرورية.

وأوضح الجويني أنّ هذا التكوين النظري يتمحور أساسا حول الاشارات المرورورية والوقوف والتوقف والمقاطعة والمجاوزة وأولوية المرور والاسعافات الأولية.وتندرج هذه الاجراءات ضمن ما نصّ عليه الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 المتعلق بضبط أصناف رخص سياقة الدراجات النارية وشروط تسليمها وصلوحيتها بالنسبة للدراجات صغيرة ومتوسطة الحجم والعربات ذات الثلاث والأربع عجلات والتي تتراوح سعة اصطواناتها بين 50 و 124 صم مكعب.وتهمّ هذه الرخص ثلاث فئات وتشمل الفئة الأولى السواق الذين تفوق أعمارهم 40 سنة، والتي انطلق العمل بها من جانفي 2022، والفئة الثانية تشمل السواق المتراوحة أعمارهم ببين 26 و40 سنة وانطلق العمل بها في جانفي 2023، والفئة الأخيرة للسواق الذين يتراوح سنهم بين 16 و25 سنة وسيبدأ العمل بها في جانفي 2024.ولفت الجويني إلى أهمية هذا التكوين لتأمين سلامة سواق الدراجات النارية، بالنظر إلى نسبة حوادث المرور للدراجات النارية من اجمالي الحوادث المرورية والتي تمثل 40 بالمائة.وتبلغ نسبة القتلى في هذه الحوادث 30 بالمائة من اجمالي ضحايا الحوادث، وأكثر من 35 بالمائة من الجرحى.