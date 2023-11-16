أوريدو ينظم بطولة "كأس Ooredoo Padel Cup By Samsung"

بلاغ صحفي - لأول مرة ، تنظم Ooredoo، مشغل الاتصالات في تونس، ينظم بطولة لواحدة من أكثر الرياضات التي تعرف شعبية وانتشار اليوم حول العالم.



سيكون " Ooredoo Padel Cup By Samsung" الحدث الذي لا يمكن تفويته هذا الخريف لجميع عشاق هذه الرياضة.





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وستقام النسخة الأولى لبطولة "كأس Ooredoo Padel Cup By Samsung" برعاية Samsung وتحت اشراف مع الجامعة التونسية للتنس وبالشراكة مع Arena Gym في الفترة من 27 نوفمبر الى 3 ديسمبر 2023، في قاعة l’Arena Gym - سكرة.



وصرح منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo تونس: "لا توجد رياضة يصعب الوصول إليها، في Ooredoo، دعمنا التاريخي والثابت للرياضة في تونس يستهدف جميع الألعاب الرياضية دون استثناء، ونحن نعمل بشكل دائم للسماح لأكبر عدد من التونسيين الممكن من الانفتاح على آفاق وتحديات جديدة.»



ستتيح هذه الدورة لجميع فئات هذه الرياضة الفرصة لإظهار مواهبهم في خمسة ملاعب Padel والفوز بجوائز قيمة تصل الى 4000 دينار تونسي.



من جانبه، قال إم بونج وان كيم، المدير العام لشركة Samsung تونس: "إن رياضة البادل بصدد اكتساب المزيد من الشعبية يومًا بعد يوم. نقدم اليوم اشتراكات مجانية في لعبة البادل مع شريكنا Ooredoo لإضفاء الطابع الديمقراطي على هذه الرياضة وجعلها في متناول جميع التونسيين."



للتسجيل والمشاركة في النسخة الأولى من كأس Ooredoo Padel Cup By Samsung يرجى زيارة الرابط التالي :





وستقام النسخة الأولى لبطولة "كأس Ooredoo Padel Cup By Samsung" برعاية Samsung وتحت اشراف مع الجامعة التونسية للتنس وبالشراكة مع Arena Gym في الفترة من 27 نوفمبر الى 3 ديسمبر 2023، في قاعة l’Arena Gym - سكرة.وصرح منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo تونس: "لا توجد رياضة يصعب الوصول إليها، في Ooredoo، دعمنا التاريخي والثابت للرياضة في تونس يستهدف جميع الألعاب الرياضية دون استثناء، ونحن نعمل بشكل دائم للسماح لأكبر عدد من التونسيين الممكن من الانفتاح على آفاق وتحديات جديدة.»ستتيح هذه الدورة لجميع فئات هذه الرياضة الفرصة لإظهار مواهبهم في خمسة ملاعب Padel والفوز بجوائز قيمة تصل الى 4000 دينار تونسي.من جانبه، قال إم بونج وان كيم، المدير العام لشركة Samsung تونس: "إن رياضة البادل بصدد اكتساب المزيد من الشعبية يومًا بعد يوم. نقدم اليوم اشتراكات مجانية في لعبة البادل مع شريكنا Ooredoo لإضفاء الطابع الديمقراطي على هذه الرياضة وجعلها في متناول جميع التونسيين."للتسجيل والمشاركة في النسخة الأولى من كأس Ooredoo Padel Cup By Samsung يرجى زيارة الرابط التالي : https://ooredoo-padelcup.tn