فاتن الفازع: نحب الراجل الزوفري.. وخطيبي الألماني تعرفت عليه في ملهى ليلي

تحدثت "الكاتبة بالعامية" فاتن الفازع في حوار ببرنامج " فكرة سامي" الذي يبث على قناة الحوار التونسي على طريقة تعرفها على خطيبها الألماني.وقالت انها تعرفت عليه في ملهى ليلي حيث خرجت لتشعل سيجارة فلحقها ما جعلها تتقرب منه "وتعطيه شعول" حسب تعبيرها.وقالت انها اصطحبته الى تونس واشترت له " الكفتاجي والهريسة والبريك" مضيفة " انا نحب الراجل المحرحر والمفلفل والزوفري"...