محمد عبو: ''من حق التونسيين معرفة كيفية فرار الإرهابيين ورواية الكيان الصهيوني إهانة للشعب''

قال الناشط السياسي محمد عبو، اليوم الثلاثاء، انه "من حق التونسيين معرفة كيفية فرار الإرهابيين من سجن المرناقية".



وخلال حواره في ماتينال اذاعة شمس أقر عبو ان "رواية تدخل الكيان الصهيوني في عملية الفرار إهانة للشعب التونسي وضحك عليه".





محمد عبو: ''ليس بالشعبوية يتم تمرير قانون تجريم التطبيع''

واستنكر غياب المعلومة التام، لافتا إلى انه يطرح عديد التساؤلات، مبينا أن الكيان الصهيوني لم يتضرر من الوضع الراهن في تونس ورواية تدخل الإستخبارات الصهيونية فكرة مغالطة للتونسيين.وأشار عبو إلى وجود محاولات فرار من قبل مساجين عاديين في عديد المرات، حتى أن أحدهم حاول الفرار وسط جمع من المواطنين وتم التفطن له، وفق تعبيره.و قال محمد عبو انه ليس بالشعبوية أن يتم تمرير قانون تجريم التطبيع، تعقيبا منه على ما حدث من بلبلة في الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع الخميس الفارط.وأقر أن " نص مشروع القانون الحالي شعبوي وصيغته غير مقنعة".وأكد عبو على ضرورة أن "يشرف على نص القانون مختصين في القانون تحت إشراف وزارة العدل والخارجية والقضاء".وقال محمد عبو ان مشروع قانون تجريم التطبيع "قائم على فكرة المزايدة ويجب تغييره حتى يتم تمريره".وشدد عبو انه "مع مبدأ تجريم التطبيع لكن مع تعديل نص مشروع القانون الحالي من قبل مختصين".