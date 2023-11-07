القبض على جميع العناصر الإرهابية الخطيرة "الفارة" من سجن المرناقية

تمكنت تشكيلات مختلفة من أمن وحرس وجيش وطنيين، على الساعة الخامسة من صباح اليوم الثلاثاء، من القبض على "أربعة إهابيين فارين مؤخرا من سجن المرناقية خلال تحصنهم بجبل بوقرنين من ولاية بن عروس وهم أحياء"، وفق ما أكدته وزارة الداخلية في بلاغ.



وبذلك تكون السلطات قد قبضت على جميع العناصر الخمسة "الفارة" من سجن المرناقية فجر يوم 31 أكتوبر الماضي، بعد تمكن عوني أمن يوم 5 نوفمبر الحالي من القبض على الإرهابي المدعو أحمد المالكي بمساعدة من المواطنين في حي التضامن.





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ومن هؤلاء العناصر من هو مورط في أعمال إرهابية خطيرة واغتيالات سياسية في البلاد.



وكان الوزارة نشرت صورا لهوية هذه العناصر، وهم نادر بن حسن بن محمد الغانمي مولود في 17 جويلية 1988 قاطن عادة بالحي الجديد منزل بورقيبة بنزرت وعامر بن الهاشمي بن الحبيب البلعزي مولود في 18 جوان 1990 وقاطن عادة بالزهراء بن عروس وأحمد بن محمد بن الطيب المالكي مولود في 13 أوت 1979 وقاطن عادة بغزالة أريانة الشمالية ورائد بن عزالدين بن الأزعر التواتي مولود في 1 سبتمبر 1994 وقاطن عادة في حي الفردوس جندوبة وعلاء الدين بن عبد الرزاق بن يوسف غزواني مولود في 23 جويلية 1987 وقاطن عادة بحي الحدائق جندوبة.



وجددت وزارة الداخلية شكرها لجميع وحداتها التي أكدت أنها لا تدخر جهدا في مكافحة الارهاب وتعقب الإرهابيين والتصدي لهم حماية للمواطنين و حفاظا على حرمة الوطن.

