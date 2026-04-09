اتحاد الشغل يدين بشدّة "العدوان الهمجي الصهيوني على لبنان"

أدان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره، اليوم الخميس، بـ"أشدّ العبارات العدوان الهمجي المتواصل الذي يشنّه الكيان الصهيوني على لبنان"، الذي أسفر عن سقوط المئات بين شهداء و جرحى في صفوف المدنيين الأبرياء، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية والإنسانية.وعبّر المكتب التنفيذي للاتحاد عن وقوفه الثّابت واللامشروط إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، ودعمه الكامل للمقاومة في لبنان باعتبارها حقا مشروعا في مواجهة الاحتلال والعدوان، محمّلا ما وصفه بـ "القوى الإمبريالية، وعلى رأسها الإدارة الأمريكية"، المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، باعتبارها الراعي الرئيسي لآلة الحرب الصهيونية، والمشجّع على مواصلة سياسة العدوان والإفلات من العقاب، حسب نصّ البيان.كما ادان الاتحاد بشدّة جريمة اغتيال الصحفي محمد وشاح في قطاع غزة، أثناء أدائه لواجبه المهني في نقل الحقيقة وكشف جرائم الاحتلال، معتبرا ذلك استهدافا ممنهجا للإعلام الحرّ ومحاولة يائسة لإسكات صوت الحقيقة. وأكّد أن استهداف الصحفيين "جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب المحاسبة الدولية".وأّكّد إنخراط عمال تونس وعموم الشغالين المبدئي في معركة التحرر الوطني والقومي، ووقوفهم إلى جانب كل قوى المقاومة في المنطقة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يواصل نضاله من أجل الحرية والاستقلال، ويصنع بعزيمته وصموده ملاحم العزة والكرامة.كما حيّا "صمود الشعب الإيراني في مواجهة الضغوط والاعتداءات"، مؤكدا أن إرادة الشعوب الحرة لا تُهزم، وأنّ معركة التحرر من الهيمنة والاستعمار الجديد ماضية بثبات حتى تحقيق النصر.