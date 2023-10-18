محطة القطار حمام الأنف :محاصرة مجرمان خطيران محلا 34 منشور تفتيش !!

تمكنت ليلة أمس الفرقة السابعة التابعة لإدارة شرطة النجدة من خلال تعقب العناصر المفتش عنها بمحطات القطار بكل من مقرين، رادس، الزهراء، حمام الأنف، جبل الجلود. من إيقاف مجرم خطير محل 8 مناشير تفتيش من أجل التهديد، إهمال عيال، الاعتداء بالعنف الشديد،السرقة.



كما تم وفي نفس الاطار الاطاحة بمجرم خطير جدا محل 26 منشور تفتيش لفائدة هياكل أمنية وقضائية من اجل السلب ،الاعتداء بالعنف الشديد ،والسرقة.





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وقد تم الاحتفاظ بهما لاحالتهما على القضاء.





وفي نفس الحملة تم إيقاف 4 عناصر اجرامية محل تفتيش من أجل التحيل، السرقة، العنف الشديد.

