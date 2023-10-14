أريانة: ليلة الاطاحة بأخطر زعيم عصابة خطيرة ارتكب 18 جريمة

اطاح اعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية واثر مداهمة ليلية تجند لها 20 أمنيا ليلة أول أمس من الإطاحة بزعيم آخطر عصابة اجرامية تخصصت السلب والسرقات، محل عدة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة.



واعترف المتهم بجميع جرائمه وبعرض هويته على الناظم الآلي تبين أنه محل 18 منشور تفتيش من أجل "تكوين وفاق إجرامي، دخول محل الغير عنوة، الإضرار بملك الغير، السرقة، اجتياز الحدود بدون رخصة، مسك بضاعة مجهولة المصدر، مخالفة قانون الطرقات، افتكاك الحوز بالقوة، التهديد، إحداث الهرج بالطريق العام، هضم جانب موظف...".





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بمراجعة النيابة العمومية بأريانة أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع التنسيق مع مصادر التفتيش ومختلف الوحدات الأمنية والقضائية.