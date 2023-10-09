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GGA اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق مغني الراب

Publié le Lundi 09 Octobre 2023 - 22:54 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أصدرت الاثنين 9 أكتوبر، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 بطاقة ايداع بالسجن في حق مغني الراب علي قزقز المعروف باسم gga.
وحسب ما نقلته اذاعة موزاييك فان التهمة الموجهة لمغني الراب هضم جانب موظف عمومي والاعتداء على الاخلاق الحميدة وذلك على خلفية تطاوله على الأمنيين خلال احياء حفل بأحد الملاهي بالقنطاوي.


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