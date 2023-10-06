سبيطلة: وفاة معلمة أثناء الدرس

أكد المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني، لاذاعة موزاييك، وفاة مربية داخل قسمها، بمدرسة الجمهورية بسبيطلة، أثناء آدائها لعملها، اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.



وأشار إلى أنه سيتم نقل جثتها إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي بسبيطلة للوقوف على أسباب الوفاة بدقة.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار