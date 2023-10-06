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سبيطلة: وفاة معلمة أثناء الدرس

Publié le Vendredi 06 Octobre 2023 - 11:53 قراءة: 0 د, 12 ث
      
أكد المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني، لاذاعة موزاييك، وفاة مربية داخل قسمها، بمدرسة الجمهورية بسبيطلة، أثناء آدائها لعملها، اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.

وأشار إلى أنه سيتم نقل جثتها إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي بسبيطلة للوقوف على أسباب الوفاة بدقة.


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