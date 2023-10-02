وفاة طالبة داخل مبيت: الحماية المدنية بالمنستير تُقدّم رواية جديدة للحادثة

نفى العميد جلول جاب الله المدير الجهوي للحماية المدنية بالمنستير، اليوم الاثنين، ما تم تداوله حول الوصول المُتأخر لأعوان الحماية المدنية إلى المبيت الجامعي الصدّيق بقصر هلال أين توفّيت طالبة يوم الجمعة الماضي، مُوضّحًا أنّ فريق النجدة لم يُواجه أيّ إشكال للدخول إلى المبيت".





وبيّن جاب الله، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على الجوهرة أف أم، أنّ "فريق الحماية تلقّى طلب النجدة يوم الجمعة على الساعة السادسة و55 دق، تنقّل على إثره إلى المبيت المذكور ووصلت على عين المكان في حدود الساعة السادسة و58 دق صباحا، علمًا وأنّ المبيت يبعد عن مقر الحماية حوالي 200 متر"، وفق تأكيده.



فريد بن حجا يقدّم آخر مُستجدّات وفاة طالبة بمبيت جامعي في قصر هلال

وأوضح المتحدّث أنّ فريق الحماية تدخّل ونقل الفتاة إلى المستشفى وعاد إلى مقرّ الوحدة في حدود الساعة السابعة و15 دق، مُشيرًا إلى أنّ كل هذه التحرّكات مُوثّقة بالدقيقة والساعة بفضل كاميرات المراقبة. وأكّد العميد أنّه تم فتح تحقيق على مستوى الإدارة الجهوية للحماية المدنية للوقوف على التجاوزات والإخلالات إن وجدت، داعيًا كلّ من لديه معلومة مغايرة لذلك الإدلاء بها للتفاعل معها.وللإشارة، توفيت يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، طالبة في المبيت الجامعي الصدّيق بقصر هلال من ولاية المنستير، اثر أزمة صحية. وبينت احدى الطالبات ، في تدخل خلال برنامج بوليتيكا، أنه في حدود الساعة السادسة صباحا، استفاق المبيت على أصوات طالبات ترافقن الهالكة في السكن (الغرفة)، بسبب فزعهن من الحالة التي كانت عليها زميلتهن.كما أشارت الى أن الطالبات اتصلن بالحماية المدنية مرارا وتكرارا الا أنه تمّ إعلامهن، بضرورة الاتصال من قبل الممثل الاداري للمبيت، تجنبا للبلاغات الكاذبة، هذا وقد حال غياب الحارس وغلقه للباب، دون خروجهن لإسعاف الطالبة التي فارقت الحياة داخل المبيت.من ناحية أخرى أكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، الاحتفاظ بحارس المبيت الذي توفيت فيه طالبة الأسبوع الفارط.وخلال مداخلته في برنامج الماتينال على اذاعة شمس، أوضح بن جحا، أن الحارس الليلي قام بغلق باب المبيت ومغادرة المكان فجرا ودون انتظار زميله وقد يكون غلق المبيت تسبب في عدم إسعاف الطالبة.كما بين بن حجا، اليوم الإثنين 02 أكتوبر 2023، أنه تم فتح بحث تحقيقي موضوعه القتل المتسبب عن تقصير أو إهمال أوعدم أخذ احتياطات طبقا للفصل 217 من المجلة الجزائية.وأضاف أن التحريات تفيد بأن الحارس متعوّد على غلق المبيت ومغادرة المكان قبل وصول الحارس الثاني مشيرا إلى أن البحث مازال مستمرا في انتظار صدور تقرير الطبيب الشرعي.ولفت بن جحا إلى أن التقصير والإهمال يُجرّم وفي صورة توفرت لقاضي التحقيق ما يكفي من القرائن والحجج بأن وفاة الطالبة كانت بسبب التأخير في تقديم الإسعافات والتأخير بسبب غلق المبيت فإن المحكمة بإمكانها تطبيق الفصل 217 من المجلية الجزائية الذي يعاقب بسنتين سجن عن كل قتل عن طريق الخطأ بسبب التقصير والإهمال.ولاحظ الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، أن "الطالبة تعاني من مشاكل صحية لكن هذا لا يُبرّر بأي معطى أن يقع غلق المبيت ولو نسب حريق لا قدر الله في المبيت وهو مغلق لكنا نتحدث عن كارثة".يشار إلى أن طالبة توفيت صباح يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، في المبيت الجامعي الصدّيق بقصر هلال من ولاية المنستير، إثر أزمة صحية.