لطيفة العرفاوي تشيد بتطور مصر في عهد السيسي ورفيق بوشناق يرد " مصر لم تحقق اي تطور وشعبها يعاني"

أثارت الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي جدلا واسعا بعد تصريحاتها في برنامج للإعلامي عمرو أديب اشادت فيه بتطور مصر في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.وقالت وكانها مواطنة مصرية " أنا فخورة بالعيش في مصر مع أغلبية عائلتي واشيد بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي لانقاذ البلاد".وقد أثارت هذه المواقف غضب الإعلامي في إذاعة الديوان أف أم رفيق بوشناق الذي قال بأن هذه التصريحات تمثلها وحدها ولا تمثل التونسيين.