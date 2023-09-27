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لطيفة العرفاوي تشيد بتطور مصر في عهد السيسي ورفيق بوشناق يرد " مصر لم تحقق اي تطور وشعبها يعاني"

Publié le Mercredi 27 Septembre 2023 - 10:47 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أثارت الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي جدلا واسعا بعد تصريحاتها في برنامج للإعلامي عمرو أديب اشادت فيه بتطور مصر في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وقالت وكانها مواطنة مصرية " أنا فخورة بالعيش في مصر مع أغلبية عائلتي واشيد بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي لانقاذ البلاد".
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وقد أثارت هذه المواقف غضب الإعلامي في إذاعة الديوان أف أم رفيق بوشناق الذي قال بأن هذه التصريحات تمثلها وحدها ولا تمثل التونسيين.
...

وأضاف " الشعب المصري يعاني ولم يحقق اي انجاز سوى بناء جسرين من أموال المصريين"... فيديو...

الفيديو الدقيقة 7


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