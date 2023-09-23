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أيام الأبواب المفتوحة لإقامة اللؤلؤة سهلول 4 سوسة ـ لنعيش الحلم كل يوم

Publié le Samedi 23 Septembre 2023 - 06:10 قراءة: 1 د, 9 ث
      
بلاغ صحفي - سواء كنت تبحث عن استثمار ناجح في المجال العقاري أو مكان إقامة دائم، يقدم مشروع اللؤلؤة في سهلول 4، سوسة تجربة معيشية فريدة وفاخرة، تجمع بين الراحة والرفاهية

انضم إلينا ضمن تظاهرة الأيام المفتوحة وذلك يومي 30 سبتمبر و01 أكتوبر 2023, ابتداء من الساعة 09 صباحا إلى حدود الساعة 18 مساء
العديد من الهدايا والمفاجآت في انتظاركم، لتأكيد حضوركم اضغط هنا
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مع هندستها المعمارية الحديثة، تقدم إقامة اللؤلؤة فرصة لحياة فاخرة، من خلال مجموعة من الشقق المتاحة
S+3 و S+2 ,S+1


تجمع إقامة اللؤلؤة كل ما قد تحتاجه من مرافق لقضاء وقت ممتع سواء مع العائلة أو مع الأصدقاء، الاستمتاع بتجربة منعشة في المسبح أو الاسترخاء في الحمام البخاري كما يمكنك المحافظة على لياقتك البدنية في قاعة الرياضة المجهزة بالكامل
الشقق مجهزة بمكيف، كما تم تأثيث المطبخ بخزائن حديثة تضفي مظهرًا جديدًا لتوفير أسلوب حياة مريح وعالي الجودة. كذلك تتميز الإقامة بنظام مراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
نتشرف كثيراً بحضوركم ومدّكم بكافة المعلومات عن هذا المشروع الاستثماري الاستثنائي
يمكنكم تأكيد مشاركتكم هنا
إقامة اللؤلؤة طريقك لحياة ممتعة ما عليكم سوى الاتصال بنا على
واتساب : 99.226.727 (216)
(+216) 70 258 808 : رقم الهاتف
info@laperledesahloul.com : البريد الإلكتروني
www.LaPerleDeSahloul.com : موقع الواب


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