الرائد الرسمي.. تنقيح أمر إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية

صدر أمس الخميس 21 سبتمبر 2023، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 592 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.

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