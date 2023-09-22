اطلاق سراح رسام الكاريكاتور توفيق عمران

أذنت النيابة العمومية بتونس إطلاق سراح الرسام الكاريكاتوري توفيق عمران فجر اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 وفق ما أورده عمران في تدوينة نشرها على صفحته الرسميةيشار إلى أن النيابة العمومية أذنت أمس بإيقاف رسام الكاريكاتير توفيق عمران بعد اقتياده إلى مركز الشرطة وتم التحقيق معه حول رسومه الكاريكاتورية التي نشرها على صفحته في فيسبوك ، وفق ما أفادت به نقابة الصحفيين التونسيين.وكان المحامي العياشي الهمامي أكد أمس قرار النيابة العمومية ببن عروس الاحتفاظ برسام الكاريكاتور توفيق عمران بعد إيقافه من أمام منزله ظهر الخميس، بتهمة الإساءة للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.