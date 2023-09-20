انقطاع الكهرباء يتسبّب في اضطراب توزيع المياه بكامل البلاد





ومن المنتظر استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب بصفة طبيعية تدريجيا بعد عودة التيار الكهربائي وإعادة تشغيل كل المنشآت المائية.

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أكدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه تبعا لانقطاع التيار الكهربائي خلال الليلة الفاصلة بين الثلاثاء 19 والأربعاء 20 سبتمبر 2023 وتوقف جميع المنشآت التابعة للشركة عن الاشتغال، يتم تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدة مناطق بكامل ولايات الجمهورية.ومن المنتظر استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب بصفة طبيعية تدريجيا بعد عودة التيار الكهربائي وإعادة تشغيل كل المنشآت المائية.

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ويذكر أن الإنقطاع الشامل للكهرباء الذي طرأ من الساعة الواحدة صباحا إلى الخامسة فجر اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 هو نتيجة عطب فني ولا وجود لأي انفجارات لا على مستوى المنظومة الكهربائية ولا على مستوى الأقاليم التابعة للشركة.



وأوضحت "الستاغ" أن الانقطاع الكلي للكهرباء يعود إلى عطب فني بالأساس، متعهدة بتقديم كل المعطيات الفنية المتوفرة في الساعات القليلة القادمة.