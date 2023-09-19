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وزيرة السياحة السابقة ٱمال كربول تبكي من الفرحة بعد ادراج جزيرة جربة في لائحة التراث العالمي لليونسكو ‎

Publié le Mardi 19 Septembre 2023 - 12:39 قراءة: 0 د, 22 ث
      
نشرت امس الاثنين 18 سبتمبر، وزيرة السياحة السابقة امال كربول فيديو على صفحتها الرسمية فايسبوك اثر التصويت في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" على ادراج جزيرة جربة في لائحة التراث العالمي.
وظهرت ٱمال كربول وهي تبكي بسبب فرحتها الكبيرة اثر ادراج جزيرة جربة في لائحة التراث العالمي وقالت " مبروك لتونس مبروك لجربة" مشيرة الي ان هذا التصويت جاء بعد عمل كبير ومشروع انطلق منذ سنوات.


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