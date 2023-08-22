قضية التآمر على أمن الدولة: الموقوفون يستأنفون قرار تمديد سجنهم

أكدت المحامية إسلام حمزة، أن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة والذين وقع تمديد إيداعهم 4 أشهر، استأنفوا اليوم الثلاثاء 22 أوت 2023 هذا القرار.



وأفادت إسلام حمزة أنه تم جلب اليوم الموقوفين على ذمة القضية إلى مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وإعلامهم بقرار التمديد.





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وانتقدت المحامية في تدوينة لها ظروف نقلهم من سجن إيقافهم بالمرناقيّة إلى مقر القطب، ووصفتها بالمريعة وتحدثت عن حالات إغماء وغثيان إضافة إلى سقوط عصام الشابي على ظهره في أحد المنعرجات مما جعله عاجزا عن المشي أو الجلوس.



وقد طلبت هيئة الدفاع من النيابة العمومية عرضه حالا على الفحص الطبّي، وفق إسلام حمزة.

