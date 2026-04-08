الاتفاق على إرساء برنامج عمل مشترك بين جامعة تونس المنار والمرصد الوطني لسلامة المرور لتثمين البحث العلمي في مجال السلامة المرورية

توصلت جامعة تونس المنار إلى اتفاق مع المرصد الوطني لسلامة المرور يقضي بإرساء برنامج عمل مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتثمين البحث العلمي في مجال السلامة المرورية، وذلك في إطار دعم الانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وتكريس دور الجامعة في خدمة القضايا الوطنية ذات الأولوية.ويأتي هذا الاتفاق إثر لقاء جمع رئيس جامعة تونس المنار، المعز الشفرة، بوفد من المرصد الوطني لسلامة المرور، خصّص للنظر في سبل تفعيل الشراكة بين الطرفين وتطويرها، بما يستجيب لمتطلبات المرحلة ويعزز مساهمة الجامعة في مجهودات الدولة للحد من حوادث الطرقات، وفق ما أفادت به الجامعة في بلاغ لها اليوم الاربعاء.وينص برنامج العمل المشترك على توظيف مخابر البحث بالجامعة لإجراء دراسات معمقة حول السلوكيات المرورية ذات المخاطر، إلى جانب تحليل بيانات حوادث الطرقات باستخدام التكنولوجيات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف إنتاج معطيات دقيقة وحلول عملية من شأنها دعم السياسات العمومية في هذا المجال.كما يشمل الاتفاق مساهمة الكفاءات الأكاديمية بالجامعة في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرور للفترة 2024-2034، والتي ترمي إلى الحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن حوادث الطرقات، وذلك من خلال تقديم الخبرات العلمية والاستشارات الفنية.وفي جانب آخر، تم الاتفاق على تكثيف جهود التوعية الميدانية عبر تنظيم برامج تحسيسية مشتركة داخل الفضاء الجامعي، ترمي إلى ترسيخ ثقافة السلامة المرورية لدى الطلبة، فضلاً عن فتح آفاق التدريب والتربصات الميدانية لفائدتهم، خاصة في الاختصاصات القانونية والهندسية والاجتماعية، داخل هياكل المرصد.وأكد المعز الشفرة بالمناسبة على الدور المحوري لجامعة تونس المنار كقاطرة للابتكار، مشدداً على أهمية تحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول تطبيقية ناجعة تساهم في دعم الاستراتيجيات الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.