فظيع في الجبل الأحمر: مقتل شاب بعد تهشيم رأسه

شهدت منطقة الجبل الأحمر فجر امس جريمة قتل بشعة ذهب ضحيتها شاب في العقد الثاني من العمر تم قتله وتهشيم رأسه بعصى من قبل بعض الشبان اثر معركة نشبت بالمنطقة...



وقد تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران واثر علمهم بالجريمة البشعة وفي ظرف زمني وجيز من القبض على القاتل وادراج شريكه بالتفتيش ولا تزال الأبحاث جارية للقبض عليه.





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وبإعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالموضوع اذنت برفع جثة الهالك الى مصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة بدقة.