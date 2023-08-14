لؤي الشابي: ''الشركات الأهلية في خانة الاتصال السياسي وكأن السلطة في حملة إنتخابية متواصلة''

وخلال حواره في حصة ماتينال اذاعة شمس، أقر الشابي أن الشركات الاهلية وكأنها الحل لمشكل البطالة، مضيفا أن هذه الشركات لا يمكنها المنافسة في الأسواق المفتوحة بما فيها من أعباء ونظرا لوضعياتها الخاصة.