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لؤي الشابي: ''الشركات الأهلية في خانة الاتصال السياسي وكأن السلطة في حملة إنتخابية متواصلة''

Publié le Lundi 14 Août 2023 - 10:20 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قال رئيس منظمة "آلارت" لؤي الشابي، اليوم الاثنين، ان الشركات الأهلية تندرج في خانة الاتصال السياسي وكأن السلطة في حملة انتخابية متواصلة، وفق تعبيره.

وخلال حواره في حصة ماتينال اذاعة شمس، أقر الشابي أن الشركات الاهلية وكأنها الحل لمشكل البطالة، مضيفا أن هذه الشركات لا يمكنها المنافسة في الأسواق المفتوحة بما فيها من أعباء ونظرا لوضعياتها الخاصة.
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وأفاد ان "السلطة تستعمل الاتصال السياسي حتى تبقى في السلطة والموضوع ليس موضوع غرف مظلمة وانما غرف قانونية".

كما قال الشابي ان "الدولة لا تدفع نحو خلق الثورة ولا تترك المجال لذلك".


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