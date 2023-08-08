معز شقشوق: 'الاستيلاء على مدّخراتي في البريد لتسديد خطية مالية'

أكد وزير النقل السابق معز شقشوق في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم الاستيلاء على جميع مدخراته المالية في البريد التونسي لتسديد الخطية المالية المسلطة عليه بمقتضى حكم قضائي ابتدائي واستئنافي في قضية تحويل مبالغ مالية للخارج دون احترام قانون التحويلات الصادر عن البنك المركزي عندما كان رئيسا مديرا عاما للبريد التونسي.



ويشار إلى أن الدائرة الجناحية لدى محكمة الإستئناف بتونس أصدرت يوم الجمعة 3 جوان 2022 قرارا بإقرار الحكم الإبتدائي الذي قضى بتخطئة وزير النقل سابقا معز شقشوق بمبلغ 752 مليون دينار بصفته مديرا عاما سابقا للديوان الوطني للبريد.





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وقضت الدائرة الجناحية في طورها الإبتدائي بتخطئة شقشوق بذلك المبلغ إثر إحالة النيابة العمومية للمتهم على أنظارها من أجل تهم تعلّقت بالقيام وإمضاء تحويلات مالية إلى الخارج دون احترام التراتيب القانونية الجاري بها ودون إعلام مصالح البنك المركزي للبلاد التونسية.



ويشار إلى أنّ الدائرة الجناحية ذاتها بمحكمة الاستئناف بتونس قد قضت بنقض حكم ابتدائي يقضي بسجن وزير النقل السابق معز شقشوق مدة شهر والقضاء مجددا ببراءته وعدم سماع الدعوى في حقه بخصوص القضية المتعلقة بالانتفاع بمنحة سياحية دون وجه حق.

