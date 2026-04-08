قبلي: عدد من إطارات وأعوان التكوين والتدريب المهني يطالبون بتطوير القطاع والإسراع بإتمام مشاريعه المعطّلة بالجهة

طالب عدد من إطارات وأعوان قطاع التكوين والتدريب المهني بولاية قبلي، اليوم  الثلاثاء، خلال وقفة احتجاجية أمام  مقر  الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني،  بتطوير  القطاع والإسراع بإتمام المشاريع المعطّلة بالجهة في هذا المجال، وفق الكاتب العام للنقابة الأساسية للتكوين المهني عبد الجليل بوعزة.

وأوضح بوعزّة، في تصريح لصحفي "وات"، أن هذه الوقفة تمثّل المحطة الثانية في التحركات النضالية التي أقرتها النقابة الأساسية للقطاع التابعة للاتحاد العام اتلونسي للشغل، حيث  سبقتها وقفة مماثلة  يوم 27 جانفي الماضي  بمركز التكوين والتدريب المهني بقبلي، تخللتها نقطة إعلامية بمقر الاتحاد الجهوي للشغل لبسط إشكاليات القطاع.


ولفت إلى أن أهم المطالب المرفوعة  تتعلق أساسا بإتمام مشروع بناء مركز التكوين والتدريب المهني بدوز المتعطّل منذ أكثر من 3 سنوات(تقدّم بحوالي 30 بالمائة) بما يكبّد الدولة تكاليف إضافية لا تقل عن  3 او 4 ملايين دينارنتيجة غلاء المواد الأولية، الى جانب المطالبة باتمام تجهيز مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي حتى يستقبل المتكونين في عديد الورشات في دورة سبتمبر المقبل، مع تمكين الإداريين والمكونين في قطاع التكوين المهني بالجهة من التمتّع بالتكوين للرفع من مؤهلاتهم باعتبارهم محرومون منه منذ قرابة 10 سنوات.
 وقال إنه "في صورة عدم التفاعل مع المطالب المرفوعة سيتم تنفيذ  وقفة احتجاجية بمقر  الوكالة التونسية للتكوين المهني بالعاصمة في موفى شهر افريل الجاري او مطلع ماي القادم".
